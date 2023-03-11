موسكو: كييف تحشد قواتها من زابوروجيا إلى باخموت

قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روجروف، اليوم السبت، إن الجيش الأوكراني يقوم بنقل قوات من محور زاباروجيا إلى منطقة أرتيومفسك في باخموت، مشيرا إلى أن ذلك لم يقلص عدد القوات الأوكرانية بمحور زاباروجيا بفضل نقل جنود التعبئة ووحدات الاحتياط وعسكريين تم تدريبهم في الدول الغربية إلى هناك.

70 ألف عسكري أوكراني

وأكد «روجروف»، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، أن أعداد مجموع القوات الأوكرانية المتمركزة على خط التماس على محور زاباروجيا وصلت إلى نحو 70 ألف عسكري، مشيرا إلى أن مواصلة العمليات القتالية من الشروط الرئيسية لبقاء نظام كييف، لأنه في زمن السلام سيخضع للمحاسبة على الفساد وقضايا أخرى.

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تخشى اندلاع اضطرابات في البلاد، بسبب تواصل القتال.

تزايد أعداد الأوكرانيين المؤيدين لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا

وفي سياق آخر، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر استخدام وحدات قوات الإنزال الجوي الروسية قاذفات اللهب الثقيلة لتدمير مواقع القوات الأوكرانية في إطار الأزمة بأوكرانيا.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسي دنيلوف، أكد تزايد أعداد الأوكرانيين المؤيدين لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.