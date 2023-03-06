وسائل إعلام: خلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني بسبب «باخموت»

تسبب الوضع حول مدينة «باخموت» الواقعة شرق أوكرانيا في خلافات بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات الجنرال فاليري زالوجني، الذي دعا قبل أسابيع قليلة إلى الانسحاب من هذه المدينة، وفقا لما نقلته صحيفة «بيلد» الألمانية عن مصادر.

تحذير ألماني من عواقب إرسال «بكين» أسلحة إلى روسيا

وفي وقت سابق، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، من أنه ستكون هناك عواقب إذا أرسلت «بكين» أسلحة إلى روسيا، مبديا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية قدرا من التفاؤل بامتناع السلطات الصينية عن القيام بذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال المحلل العسكري، العقيد في القوات الأوكرانية بيوتر تشيرنيك، إن «كييف» تدرس قضية خيار حصار «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها روسيا إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، من أجل استنزافها، مشيرا إلى حاجة أوكرانيا إلى تدمير «جسر مضيق كيرتش».

المجر: فشل عقوبات «الاتحاد الأوروبي» في وقف الأزمة الأوكرانية

وفي المجر، قال وزير الخارجية بيتر سيارتو، إن الحلول التي تحاول أوروبا إيجادها لحل الأزمة الأوكرانية لا تعمل، مشيرا في مقابلة مع تلفزيون «سي في تي»، إلى فشل عقوبات «الاتحاد الأوروبي» ضد روسيا في وقف الأزمة.

وأكد سيارتو، أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للأزمة.

وكانت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير ليين، قال ردا على سؤال حول فرض «الاتحاد» عقوبات على الصين لتقديمها مساعدات عسكرية لـ«موسكو»، إن لا يمكن الإجابة على سؤال افتراضي إلا إذا أصبح حقيقة واقعة.

قلق أمريكي من الصين.. والسبب رافعات الموانئ العملاقة

وفي وقت سابق، عبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم المتزايد، من أن الصين تقوم بتزويد رافعات الموانئ العملاقة المصنعة على أراضيها بمستشعرات حساسة بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وقالت «وول ستريت»، إن الرافعات الصينية تشكل مصدر قلق خاص لممثلي أجهزة الاستخبارات والجيش الأمريكيين، مضيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أجرت مقارنة للرافعات التي تنتجها شركة «زد بي إم سي» المثبتة في بعض الموانئ الأمريكية بـ«حصان طروادة».

اقتصاديا، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن «موسكو» لديها استعداد للوفاء بالالتزامات الخاصة بها في صفقة الحبوب «مبادرة حبوب البحر الأسود» في حالة التزام باقي الأطراف بتعهداتهم.

من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي يفجيني إيفانوف، لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن بلاده تعمل على إعداد اتفاقيات تسهيل التأشيرات مع 6 دول للروس، بينها الهند وسوريا وإندونيسيا وأنجولا وفيتنام والفلبين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي تركيا، أشار عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية في الرئاسة تشاجري إرهان، إلى حاجة بلاده إلى استثمارات روسية لبناء مركز لـ الغاز، فيما تخطط إيران لإطلاق قمرين صناعيين من إنتاجها الخاص «كوسار» و«هودخود» إلى المدارعلى ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض في ديسمبر المقبل بالتعاون مع روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إسنا» الإيرانية.