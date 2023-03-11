محافظ أسيوط يتابع نسبة تنفيذ مشروع محور منفلوط بتكلفة 3.3 مليار جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نسب الإنجاز وسير العمل في مشروع محور منفلوط العلوي الذي يتم تنفيذه على النيل بنطاق المحافظة، بتكلفة تقديرية 3 مليارات و300 مليون جنيه، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن، حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمهندس حاتم فؤاد، وكيل وزارة الري بالمحافظة، والمهندس عمر سيف النصر، مدير عام ري أسيوط، والمهندس علي هريدي، مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وعبدالتواب أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومسئولي الزراعة والري والمساحة والطرق والشركات المنفذة للمشروع.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي وسير الأعمال في مشروع إنشاء محور منفوط العلوي، ومناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها.

انتهاء الأعمال في أسرع وقت

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ وسرعة إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقا للجدول الزمني المحدد له، موجها بإزالة أي معوق يحول بين تسريع وتيرة العمل بالمشروع ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الهندسية والفنية المقررة.

ولفت إلى أهمية محور منفلوط الجديد الذي يعتبر أحد ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق الى غرب النيل بسهولة، بدلا من استخدام المعديات النهرية وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة، حيث يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة ـ أسيوط ) بالطريق الزراعي عابرا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد.

نسب التنفيذ والمعوقات

ووجه محافظ أسيوط بإعداد تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ والمعوقات التي تواجه سير العمل لسرعة تذليلها، موضحا أن مثل هذه المحاور تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، مثل محور ديروط الحر ومحور أبوتيج ومحور منفلوط بنطاق محافظة أسيوط.

معلومات عن محور منفلوط

يذكر أن محور منفلوط الجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كيلومترا وعرضه 29 مترا تقريبا، وتكلفته التقديرية 3 مليارات و300 مليون جنيه، ويجري إنشائه من خلال تنفيذ 20 عملا صناعيا (عدد 9 كباري سطحية و11 بربخ) على نهر النيل وأعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.