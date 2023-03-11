رسالة مؤثرة لوالد طالبة متغيبة في أسيوط: «سامحيني.. أنا قسيت عليكي»

وجه محمود خليل إبراهيم، المقيم في قرية العونة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، رسالة مؤثرة لابنته «آية»، الطالبة المتغيبة أثناء ذهابها إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

وقال الأب «بنتي العزيزة آية، أنا عارف إني ظلمتك وقسيت عليكي من غير ذنب، علشان كده بقولك قدام العالم كله حقك عليا وسامحيني، وتعالي، لو مش علشان خاطري أنا، علشان خاطر اخواتك اللي بيحبوكي، وانتي عندي أغلى اخواتك».

الأب يوجه رسالة لابنته

ونشر والد الطالبة رسالة أخرى علي صفحته على موقع «فيسبوك» قال فيها «على فكرة يا آية، أنا بنشر علشانك انتي مش علشان الناس، علشان تعرفي إني عرفت متأخر إني قسيت عليكي من غير سبب، إنما يعلم الله من غير قصد، وعلشان أنا الوحيد اللي عارف آية بنتي، بقولك أنا أبوكي اللي بقولك حقك عليا، وانتي اللي بطلب منك السماح علشان أنا اللي ظلمتك، كفاية كده أنا اتعلمت الدرس مع إنه قاسي قوي، إنما أنا مسامحك، تعالى علشان خاطر نفسك وخاطر اخواتك، وبلاش علشان خاطري علشان عارفك زعلانة مني».

الوالد يعتذر لابنته

ووجه والد الطالبة رسالة موثرة أخرى قال فيها «أنا أعتذر لك قدام الدنيا كلها، وطلبت منك تسامحيني وقولتلك إني مسامحك، وإني هموت عليكي من كتر حزني عليكي، أنا عايش على القهوة والشاي من لحظة ما مشيتي، بالله عليكي كفاية كده، أنا مش قادر استحمل لحظة واحدة تاني، ولو لسة خايفة أو مش مصدقاني أنا هروح أعمل محضر دلوقتي علشان تتطمني.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة أسيوط تداولوا المنشورات بشكل واسع، وسط حالة من التعاطف مع أسرة الطالبة المتغيبة.