إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 12 شخصًا بجروح وكسور وكدمات وسحجات، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد إحكام سيطرته على السيارة التي انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 12 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، حيث تبينّ انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، أمام كافيتيريا المصطفى بدائرة مركز شرطة الفيوم، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

كما قدّم المسعفين الإسعافات الأولية لـ 3 مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في مكان الحادث، وغادروا بعدما رفضوا النقل إلى المستشفى.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي لتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.