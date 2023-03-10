تعرف على أماكن إجراء قرعة الحج 2023 وشروط التقدم لأداء المناسك

أعلنت وزارة الداخلية أماكن إجراء قرعة الحج 2023، غدًا بديوان مديريات الأمن في 5 محافظات وهي «القاهرة - الجيزة - أسوان - الإسكندرية - الشرقية»، وتكون قرعة الحج بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، مؤكدة أن المعلومات يتم إدخالها إلى الحاسب الآلي على برنامج إلكتروني يختار الفائزين بشكل عشوائي.

أماكن إجراء قرعة الحج 2023

الوطن تنشر أماكن إجراء قرعة الحج 2023 على مدار أيام الأسبوع المقبل وتجري قرعة الحج 2023 بشكل إلكتروني وفق الإجراءات والشروط المتعبة في حج القرعة وهي كالتالي:

- يوم الأحد الموافق 12 مارس الجاري سوف يتم إجراء قرعة الحج 2023 داخل مديريات الأمن في محافظات «الدقهلية - دمياط - الفيوم - القليوبية - مطروح - الأقصر».

- يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجاري سوف يتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات التالية: «الغربية - بورسعيد - المنيا - الوادي الجديد - قنا - البحيرة».

- يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري سوف يتم إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات التالية: «المنوفية - كفر الشيخ - الإسماعيلية - بني سويف - أسيوط».

- يوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري سوف تمون أماكن قرعة الحج 2023 في مديريات أمن المحافظات التالية: «السويس - سوهاج - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر».

شروط التقديم للحج

- ألا يقل سن الرجل عن 25 عامًا ويشترط وجود محرم للمرأة أقل من 45 سنة.

- يستثنى شرط المحرم للمرأة فوق 45 سنة.

- ويستثني من شرط السن للرجال المحرم المرافق للنساء بحيث لا يقل عمره عن 18 سنة.

- لا يسمح التقديم للحج لأصحاب الأمراض المزمنة المتقدمة مثل «الفشل الكلوي مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة».