سيارات خدمة متنقلة وفرق توعية ضمن حملة ترشيد استهلاك المياه بأسيوط

تواصل شركة مياه أسيوط اليوم السبت، فعاليات الأسبوع المائي لليوم الثاني علي التوالي، تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

عرض اصطفاف معدات الشركة

وبدأت أولى فعاليات اليوم السبت، بحضور المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بتجهيز مقر الحملة وعرض اصطفاف معدات وسيارات الشركة وجاهزيتها لخدمة العملاء، طبقا للمعايير العالمية وتواصل الفريق التوعوي باستطلاع الرأي المباشر مع المواطنين بقرية الحواتكة في مختلف المناطق والاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم بمختلف فئاتهم (على رأس خطتها التوعوية ورؤيتها المستقبلية).

تحسين الأحوال المعيشية

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن رسالة الشركة هي توفير كوب ماء نظيف بكمية وجودة عالمية، وخدمة صرف صحي آمن لجميع عملائها، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات في سبيل تنمية وتحسين الأحوال المعيشية من خلال تنفيذ الأنشطة المختلفة ضمن فعاليات الأسبوع المائي.

وجذب الفريق المائي انتباه المواطنين بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، وذلك بهدف تحقيق الرسالة المرجوة من فعاليات الأسبوع المائي، والتي تكمن في زيادة الوعي الثقافي لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحث على المحافظة عليها.