وصول المتهم بقتل محامي كرداسة لجلسة محاكمته وسط حراسة مشددة

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة، قبل قليل، المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، بقتل المجني عليه بنداري حمدي المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، لحضور جلسة محاكمته بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

الوفاة نتيجة الإصابة التي بالصدر

وحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، كما وصفته النيابة العامة في مرافعتها الجلسة الماضية، فإن المجني عليه بنداري حمدي، أُصيب بجسده عدة إصابات متفرقة وكان ذلك نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قبل المتهم عليه، وأن ما أودى بوفاته حسب ما في الأوراق هي الإصابة التي تلقاها في صدره.

الجاني قتل الضحية لعمله كمحامي

وأضافت النيابة العامة، خلال المرافعة التي تقدمت بها أمام هيئة المحكمة، أنَّ الجاني ارتكب الحادث لعمل المجني عليه، متسائلة: «هل هذا مبرر أن يقتل الضحية الذي كان موكلًا وأصبح خصما للمتهم، بعد صدور حكم بالحبس على سلوكه في القضية التي كان يترافع عنه فيها.

وطالبت النيابة العامة، من هيئة المحكمة، أن يتمّ توقيع أقصى عقوبة على المتهم قصاصًا لما اقترفت يداه «من قتل يقتل ولو بعد حين».