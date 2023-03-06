وزير الرياضة يشارك في مؤتمر الإعلان عن بطولة كأس العالم للقوة البدنية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للقوة، والمقرر إقامتها في مدينة الغردقة خلال الفترة من 7 حتى 12 مارس الجاري، وذلك بحضور مدير المنتخبات وعدد من لاعبي المنتخب المصري ومنظمي البطولة.

استضافة الأحداث الرياضية العالمية

استهل وزير الرياضة كلمته بالترحيب بالمشاركين في البطولة على أرض مصر، مؤكدا قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب وفي مختلف المحافظات، حيث أصبحت مصر تتمتع ببنية تحتية تجعلها دائمًا جاهزة لاستضافة أي حدث عالمي، في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار صبحي، إلى أن الوزارة تدعم جميع الاتحادات الرياضية في جميع الرياضات من أجل تطوير الرياضة في مصر، والعمل على توسيع قاعدة الممارسة للشباب في جميع الألعاب مشيدا باستضافة حدث كبير في القوة البدنية على أرض مصر.

من جانبه وجه اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي على دعمه الكبير للبطولة وللاتحاد بصفة عامة من خلال شراء أجهزة تستخدم لأول مرة في الاتحاد.

كأس العالم للقوة البدنية في مصر

وأوضح أن الاتحاد الدولي للعبة اشترط تواجد هذه الأجهزة من أجل إقامة كأس العالم في مصر لذلك يشكر وزارة الشباب التي لولا دعمها وجهودها الكبيرة لما استضافت مصر هذه البطولة.

وأضاف بركات أن هذه الأجهزة المستوردة لم تكن متاحة في الاتحاد منذ إنشائه قبل 31 عاما أي منذ عام 1992 ولم يستطع الاتحاد اقتنائها ووجودها سيتيح لمصر تنظيم أكثر من بطولة عالمية على أرض الكنانة.

وأكد بركات أن بطولة كأس العالم كانت ستقام في روسيا ولكن بعد الأزمة الروسية الأوكرانية تم سحبها من الروس وتقدمت مصر ضمن 5 دول لتنظيمها ووقع الاختيار علينا وهو ما يحدث لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، حيث من المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 8 مارس الجاري إلى 11 من الشهر ذاته أما يوم 7 فيشهد القرعة والميزان وسيتم تسليم جوائز كل ميزان مع نهاية يوم المنافسات.

وفي النهاية وجه بركات الشكر إلى جميع من ساهم في تنظيم تلك البطولة وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة وكذلك اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الاتحاد.

وتشارك 19 دولة في البطولة وهي «روسيا وإنجلترا وإيطاليا ونيجيريا ومقدونيا وبولندا وصربيا والمجر والهند وكازاخستان ولبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وأزربيجان وفنلندا والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المضيف»، ويبلغ عدد المشاركين في البطولة أكثر من 500 لاعبًا ولاعبة من مختلف الجنسيات.