«صحة كفر الشيخ» تنظم دورات للأطقم الطبية للتوعية بالمبادرات الرئاسية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الفعاليات والدورات التدريبية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والتي تهدف لتوعية الأطقم الطبية من العاملين بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.

دورات تدريبية للأطقم الطبية بكفر الشيخ

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن المديرية نظمت الدورة التدريبية لتدريب أطباء الصدر والباطنة والحميات بكفر الشيخ، ومسؤولي الترصد بالإدارات والمستشفيات بكفر الشيخ.

التحول الرقمي بقطاع الصحة

كما أشارت إلى حرصها الشديد على التعليم المستمر وتحسين أداء الفئات الطبية، وذلك بناء على توجيهات القيادات السياسية والإدارية في الدولة، مؤكدة أن الدولة تشهد تحولا رقميا وتطورا كبيرا وملحوظا في السنوات الأخيرة في تقديم الخدمات الصحية، وذلك للوصول لخدمة طبية وعلاجية مرضية للمواطن والمقيم على مستوى الجمهورية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن الموضوعات التي تناولتها الدورة متنوعة، منها الدرن ورصد الأمراض الصدرية، وجرى استهداف 36 متدربا من مختلف مستشفيات وإدارات المحافظة، بحضور الدكتورة هبة جبريل، أخصائي الدرن والأمراض الصدرية، ومسؤول الدرن على مستوى المحافظة.

كما نظمت مديرية الصحة في كفر الشيخ، دورة تدريبة عن التوعية بالمبادرات الرئاسية، بحضور الدكتور السيد العباسي، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي بوزارة الصحة المصرية، والدكتورة لمياء حمدي، مدير إدارة الإعلام والاتصال الجماهيري.

التوعية بالمبادرات الرئاسية

وتناولت الدورة، دور المثقف الصحي في التوعية عن المبادرات الرئاسية، وعدد من الموضوعات المستجدة مثل أضرار استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال والتغيرات المناخية، موجهة بأهمية دور المثقف الصحي، وهو همزة الوصل بين المؤسسات الصحية، والجمهور الخارجي ومتلقي الخدمة الصحية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن الدورة التدريبة شهدت تكريم كلاً من الدكتور السيد العباسي، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة رحاب سامي، مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، لفريق التثقيف الصحي بالمديرية، وتوزيع شهادات التكريم والهدايا الرمزية على المتدربين والمتميزين في الأداء والعمل.