تحالف العمل الأهلي: «كتف في كتف» تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يستهدف الشرائح الأولى بالرعاية مع قدوم شهر رمضان المبارك لتأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لها، وهذا هو جوهر مبادرة «كتف في كتف».

المبادرة هي الأكبر في تاريخ العمل الأهلي

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «كتف في كتف» هي الأكبر في تاريخ العمل الأهلي، حيث تستهدف 4 ملايين كرتونة غذائية، وفعاليات أمس جرت في 16 محافظة مجرد البداية.

ولفت أن المبادرة تستهدف كل أسرة غير قادرة في كل شبر في أرض مصر، ويتم توزيع الكراتين على المواطنين في المحافظات على التوازي حتى وصول كل المستحقات لكل الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن فعاليات أمس مثل نموذج وملحمة إنسانية لانطلاق المبادرة، لافتا أن كل كرتونة تحتوي على الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسرة مثل الأرز والسكر والمكرونة والزيت والسمن، إضافة للكماليات الضرورية لشهر رمضان مثل البلح والشاي.

مكونات الكرتونة الغذائية

وأوضح، أن الكرتونة جرت تعبئتها لتناسب طبيعة الاستهلاك الغذائي للمنطقة المستهدفة، إذ إن طبيعة الاستهلاك الغذائي لمنطقة مثل حلايب وشلاتين تختلف عن باقي مناطق الوجه البحري أو الصعيد، وبالتالي كان التحالف مرنا في استهداف الشرائح بحسب طبيعة المواد الغذائية.