محافظ الشرقية يتابع توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بمعارض «أهلا رمضان»

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بمعارض أهلًا رمضان المُقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة..

المرور اليومي على معارض أهلاً رمضان للتأكد من صلاحية السلع

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية إدارات (التموين - الطب البيطري) بالمرور اليومي على معارض أهلاً رمضان للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى التزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين من مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر وتتخاذ ما يلزم قانونا حيال غير الملتزمين.

توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة

أوضح المحافظ أن معارض أهلاً رمضان المُقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء (الإبراهيمية- الحسينية - فاقوس - مشتول السوق) بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حاله عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.