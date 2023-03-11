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التحالف الوطني: «كتف في كتف» تستهدف للوصول لأكبر قاعدة من المستفيدين

كتب:

محمد عزالدين
01:29 م | السبت 11 مارس 2023
كتف في كتف

كتف في كتف

خصصت فضائية «إكسترا نيوز»، تغطية خاصة عن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كتف في كتف» في 16 محافظة.

4 ملايين كرتونة

وقال ضياء الشريف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه يجرى توزيع الكراتين الغذائية من خلال مبادرة «كتف في كتف»، بمناسبة شهر رمضان المبارك للوصول لأكبر قاعدة من المستفيدين بالجيزة، والهدف من المبادرة هي توزيع 4 ملايين كرتونة.

من جانبه أوضح حسين برهان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يتم توزيع المواد الغذائية عن طريق «داتا»، على الكمبيوتر لعمل بحث اجتماعي عن الحالات الموجودة، ومن خلالها يحصلون على كارت الخير لصرف كرتونة المواد الغذائية.

وأشار سعيد عباس، منسق عام حياة كريمة بالشرقية، أنه جرى تنظيم فاعلية لإطلاق وتوزيع صناديق الحماية المجتمعية على مستوى محافظة الشرقية من خلال مبادرة «كتف في كتف»، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مشاركة حياة كريمة بالمبادرة

وأوضح أن متطوعي مؤسسة حياة كريمة يشاركون بالمبادرة من كل أنحاء المحافظة لتوصيل 2500 صندوق على مستوى المحافظة، لافتا أنهم يستهدفون توصيل من 30 إلى 35 ألف مواطن بالشرقية.

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بقلم محمد عزالدين