وكيل صحة الشيوخ: مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للعمل الأهلي لدعم المواطنين

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق مبادرة التحالف الأهلي للعمل الوطني «كتف في كتف»، قائلا إنها أتت في وقتها تماما وسط أزمة اقتصادية عالمية تتجاوز حدود مصر.

كتف في كتف تجسيد للعمل الناجح

وقال الدكتور حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مبادرة «كتف في كتف» تجسيد ناجح للعمل الأهلي التنموي، ومشاركته الدولة والقطاع الخاص في التخفيف من عبء الظروف الاقتصادية على المصريين، كما أن استهداف توزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان إنجاز حقيقي وتحرك فاعل.

وقال وكيل صحة الشيوخ، إن إطلاق مبادرة «كتف فى كتف» خاصة في هذا التوقيت، يؤكد إحساس القيادة السياسية في مصر بالأسر الأولى بالرعاية، التى هي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا إن الهدف الرئيسي من المبادرة يتمثل في رفع المعاناة عن كاهل الأسر ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

التحالف الوطني نجح في توحيد مؤسسات العمل الأهلي

وأوضح الدكتور خضير أن التحالف الوطني نجح في توحيد جهود المؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

واختتم بالتأكيد أن مبادرة «كتف فى كتف»، هي أكبر مبادرة بمجال الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، لدعم المواطنين في المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، ويحسب خروجها للنور واستهداف ملايين المصريين البسطاء والأولى بالرعاية نجاحا حقيقيا لكل القائمين عليها، مشددا أنه جرى تقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم ورفع حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، يحسب للعمل الأهلي والدولة المصرية وتوجيهات الرئيس.