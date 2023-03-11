تصدير خام الكلينكر للسوق الإسبانية لأول مرة.. و600 طن حديد لسيراليون من بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تصدير أول شحنة من خام الكلينكر عبر ميناء شرق بورسعيد لأول مرة للسوق الإسبانية، إذ استقبل الميناء اليوم، السفينة OWL القادمة من تركيا، بحمولة كلية بلغت 33064 طنا، وذلك لشحن 60 ألف طن من خام الكلينكر إلى إسبانيا، ما يعد دليل نمو حركة التشغيل بالأرصفة الجديدة، والاهتمام بفتح أسواق أوروبية جديدة.

جاء ذلك في إطار رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فتح أسواق خارجية جديدة، وزيادة الصادرات من البضائع المصرية، وتصديرها عبر مواني الهيئة.

تصدير شحنة حديد محلي

وأضافت المنطقة الاقتصادية في بيانها، أن الميناء انتهى من تصدير شحنة حديد محلي تابع لشركة حديد المراكبي للأسواق الإفريقية، كشحنة أولى من نوعها تصدر عبر الميناء، حيث استقبل الميناء السفينة KINLING القادمة من سنغافورة بحمولة كلية بلغت 22360 طن وذلك لشحن 600 طن حديد مسلح وتصديره إلى سيراليون.

المستورد الأول لمواد البناء

الجدير بالذكر، أن الأسواق الأفريقية تعد المستورد الأول لمواد البناء عبر ميناء شرق بورسعيد، مثل خام الكلينكر والأسمنت الأبيض والحديد، يأتي ذلك انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها مواني المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية وشحنها عبر الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالمواني، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.