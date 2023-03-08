«المنطقة الاقتصادية»: حاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة توفر فرص عمل

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مذكرة تفاهم مع حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبنك قناة السويس، بشأن التعاون والاشتراك في المفاوضات مع مؤسسات التمويل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال بالمناطق الصناعية التابعة.

أهمية كبرى للتعاون

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أهمية هذا التعاون لضمان الوصول إلى أفضل النتائج فيما يتعلق بتقييم التمويل اللازم للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظراً لتنوع طبيعة هذه المشروعات حيث أن المنطقة الاقتصادية مجهزة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، ما يؤدي إلى تباين كبير في حجم المشروعات ويتطلب مراعاة خصوصيتها.

وأشار إلى أنّ الهيئة تثمن الاستشارات الفنية المالية خاصة في ظل سعيها لتوطين المزيد من القطاعات الصناعية والخدمية داخل المناطق الصناعية واللوجيستية والموانئ.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس عن سعادته لهذا التعاون والذي بدأ على مدار الفترة الماضية بين فرق العمل بين بنك قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتم تتويجه بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم مما يبشر بمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، خاصة الدعم الذي سيقدمه البنك فيما بتعلق بحاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.