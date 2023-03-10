إخماد حريق هائل بمخزن خردة وبلاستيك في المنيا

نجحت قوات الحماية المدنية اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن للخردة والبلاستيك على مساحة 320 متر، بالطريق الرابط بين قريتي نزلة النخل ومنسافيس في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا.

حريق بمخزن خردة وبلاستيك

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل مخزن خردة وبلاستيك ملك «يحي-ش» ويقع على مساحة 320 متر مربع بالطريق الرابط بين قريتي نزلة النخل ومنسافيس التابعتين للوحدة المحلية بأبيوها في شمال مدينة أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي لتحقيق الأدلة وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بماكينة كبس البلاستيك الكهربائية، مما أسفر عن احتراق معظم محتويات المخزن، دون إصابات بشرية.

إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية

انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاروة، بمساعدة الأهالي، وبالفحص تبين أن الخسائر المادية الأولية انحصرت في احتراق ماكينة كبس البلاستيك وبعض الخامات التي تستخدم في تشكيل البلاستيك، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.