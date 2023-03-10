تفاصيل حريق مركب صيد في دمياط دون خسائر بشرية.. «تانك الوقود انفجر»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، أسباب نشوف حريق هائل في مركب صيد في منطقة الجربي بمدينة رأس البر، وانفجار المركب والتهام النيران محتوياته بالكامل، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

صوت انفجار

وتبين من المعاينة التي قام بها ضباط المباحث في قسم شرطة رأس البر وعزبة البرج بمديرية أمن دمياط، أن الحريق الذي نشب في مركب الصيد فجر اليوم، بسبب انفجار تانك السولار الخاص بالمركب، ما أدى إلى سماع دوي انفجار هائل، دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة أن الحريق أسفر عن احتراق مركب الصيد بالكامل والتهام جميع محتوياته، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتدادها إلى المراكب المجاورة.

إخطار بالواقعة

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة رأس البر وعزبة البرج، بمديرية أمن دمياط، بلاغا بنشوب حريق في مركب صيد بمنطقة الجربي التابعة إلى دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات وأسباب الحريق.