محافظ شمال سيناء يفتتح معرض «أهلا رمضان» بالعريش.. تخفيضات تصل إلى 30%

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، معرض أهلا رمضان بمدينة العريش، لتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة.

المحافظ يهنئ المواطنين

وقدّم المحافظ التهنئة لشعب مصر وقياداته بهذه المناسبة، مشيرا إلى شكره وتقديره لجميع التجار الذين فضلوا النظر إلى مصر بدلا من النظرة الشخصية، وأنه تم النزول بالأسعار في معرض أهلا رمضان طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، علاوة على شكر رجال التموين والغرفة التجارية لجهودهم في هذا الشأن.

وأعلن المحافظ أن المعرض يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة في شهر رمضان، من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة.

تخفيضات أهلا رمضان 30%

وأكد محافظ شمال سيناء أن التخفيضات تصل إلى نسبة 30% عن الأسعار الخارجية، مشيرا الى أن المعرض مستمر طوال شهر رمضان، ومحافظة شمال سيناء تعد متميزة في هذا المجال، ومؤكدا على الالتزام بالأسعار المحددة وفقا لآليات التموين والحكومة للحفاظ على استقرار السوق

وأوضح أنه سيتم إقامة معارض أهلا رمضان في بئر العبد والمساعيد ومدينة الشيخ زويد، كما تفقد معرض الجلاء لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

ومن جانبها أشارت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، إلى مشاركة عشرات التجار والشركات في المعرض لتوفير جميع أنواع السلع واحتياجات شهر رمضان من الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها وباقي مستلزمات شهر رمضان بأسعار مناسبة.