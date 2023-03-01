إقبال كبير وانخفاض أسعار بأسواق شمال سيناء.. الأرز بـ14.5 جنيه والدجاج بـ71.5

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان لها، أن هناك إقبالا كبيرا على منافذ البيع بمدينة العريش.

أوراك الدواجن بسعر 55 جنيها للكيلو

وأضاف بيان المديرية أن الأسعار انخفضت بشكل كبير في المنافذ، وقد سجلت التالي: الأرز بسعر 14.5 جنيه للكيلو، والدواجن بسعر 71.5 جنيه للكيلو، أوراك الدواجن بسعر 55 جنيها للكيلو، الزيت بسعر 35جنيها.

وأوضح البيان أن باقي السلع تُباع بأسعار أقل من أسعار السوق الحرة، بشكل فيه استفادة للمواطنين، وذلك بجميع فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، وأيضاً بمعرض أهلا رمضان الرئيسي وجميع المعارض الفرعية بجميع مدن المحافظة، منوها بأنه سوف يتم ضخ السلع للتجمعات الاستهلاكية طوال شهر رمضان، بداية من هذه الأيام.

تشكيل لجان مرور على التجمعات الاستهلاكية

وشكَّلت أماني رسلان، وكيل مديرية التموين بشمال سيناء، فرقا من التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والمديريات الأخرى، لمراقبة الأسعار، بجميع الأسواق والمحال التجارية، سواء في العريش أو بئر العبد والشيخ زويد ومناطق الوسط من سيناء.

مخالفات ومحاضر لتجار بشمال سيناء

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية التموين أنه تم تسجيل عدة مخالفات ومحاضر لبضائع بدون صلاحية ولتجار مخالفين للتسعيرة الرسمية، من خلال المرور على المحال والأسواق، والعمل على نشر التسعيرات والتعليمات الحكومية أسبوعيا لمنع جشع التجار ومواجهة الغلاء.