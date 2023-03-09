«القوى العاملة» تعلن توفير 22 وظيفة للشباب في شمال سيناء

أعلنت وزارة القوى العاملة تلقيها طلبات بتوافر فرص عمل مقدمة للشباب من الجنسين من أبناء محافظة شمال سيناء، وكذلك برامج التدريب المهنى المجانية للشباب المستفيدين.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل مجهودات وظائف مقدمة من وزارة القوى العاملة، وفق الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فرص عمل من وزارة القوى العاملة

وذكر بيان الوزارة، أنه تم تشغيل 22 شابا من أبناء المحافظة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة منهم 16 من ذوي الهمم، كما تم صرف 8 منح رعاية اجتماعية وصحية لـ 8 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منح مولود جديد بإجمالى 8 آلاف جنيه.

وقدمت وزارة القوى العاملة إعانة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وتقديم رعاية صحية لـ3 عمال بواقع 12 ألف جنيه.

ودائما ما تعلن وزارة القوى العاملة عن العديد من الوظائف وفرص العمل للشباب والخريجين، ويمكن التقديم عليها عن طريق الذهاب إلى مديريات الوزارة في المحافظات المختلفة.