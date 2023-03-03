تنفيذ أولى ندوات مبادرة «احمي أولادك» بمدارس شمال سيناء

أعلنت منى على أبو بكر رئيس الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء، تنفيذ أولى ندوات مبادرة «احمي أولادك من المخدرات»، بالمدارس على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات العميد أسامة الغندور لسكرتير عام المحافظة.

استهداف طلبة المدارس بشمال سيناء

واستهدفت المبادرة في البداية مدارس المرحلة الثانوية، نظرا لخطورة تلك المرحلة التي يتم استغلال الأطفال بها، وشملت الندوات اليوم مدارس «أبو سلمة الثانوية العسكرية بالعريش، والثانوية الصناعية بنين بالمساعيد، والحسنة الثانوية الصناعية، وبئر العبد الثانوية التجارية المشتركة، ونخل الثانوية الصناعية بنين، والشيخ زويد الثانوية العسكرية بنين».

تنفيذ الندوات بمشاركة المديريات

وأضافت أنه تم تنفيذ الندوات بمشاركة مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بشمال سيناء ومديرية الأوقاف بشمال سيناء ومديرية الصحة بشمال سيناء، لتوضيح دور وحدات حماية الطفل، والتعريف بمخاطر تعاطي المخدرات وترويجها من الجانب الديني والصحي والقانوني والنفسي.

وأشارت منى على إلى أن المبادرة تتضمن ندوات توعوية في المساجد والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والوحدات المحلية ومجمع إعلام العريش، إلى جانب حملات لطرق الأبواب.

وتهدف المبادرة إلى حماية الأطفال من المشاكل الأسرية والعنف داخل وخارج المدارس والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والزواج المبكر والمخدرات والتحرش والانترنت.

يذكر أنه جرى إطلاق مبادرة «إحمى أولادك» اعتبارا من أول مارس الجاري ولمدة 3 أشهر.