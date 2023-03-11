إعلان قرعة الحج المصرية 2023 في 6 محافظات غدا.. اعرف التفاصيل

تبدأ غدا مديريات أمن محافظات «مطروح والأقصر والدقهلية ودمياط والقليوبية والفيوم» بإجراء قرعة الحج 2023 للعام الحالي لإعلان الفائزين ممن تقدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام عبر قرعة الحج المصرية 2023.

نتيجة قرعة الحج المصرية 2023

ولمعرفة نتيجة قرعة الحج المصرية 2023، يدخل المتقدم لموقع وزارة الداخلية الخاص بقرعة الحج من هنا وكتابة الرقم القومي والاسم رباعيًا لتظهر بيانات المتقدم كاملة موضح بها النتيجة.

مصروفات قرعة الحج

يسدد الفائزون بقرعة الحج المصرية 2023 لهذا العام تكاليف قرعة الحج بمختلف فروع البنوك الوطنية وهي: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية، أو من على حساب مدفوعات حكومية بعنوان «مدفوعات حج القرعة»، وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري.

أوراق قرعة الحج2023

ويتقدم الفائز بقرعة الحج المصرية 2023 لقسم أو مركز الشرطة التابع له، بجواز سفر دولي مميكن، لا تقل مدة صلاحيته عن سنة بداية من 30 أبريل المقبل، وصورة من إيصال سداد الرسوم وصورة وأصل من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية المُقررة، مع جرعة تنشيطية للقاحات المُعتمدة دوليًا في وزارة الصحة والسكان المصرية.