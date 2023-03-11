«الأرصاد»: عودة الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة بالمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عودة الطقس البارد في المحافظات مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بداية من يوم الاثنين القادم، إذ تتعرض البلاد إلى سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية.

عودة الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة

كما أوضحت الأرصاد الجوية أن عودة الطقس البارد تستمر حتى يوم الأربعاء القادم، بالإضافة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، والتي تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وتشمل محافظات شمال وجنوب الصعيد.

عودة الطقس البارد في المحافظات

وعن عودة الطقس البارد، ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات السواحل الشمالية وهي البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، تصل إلى 70%، على مدار اليوم، وذلك يوم الثلاثاء القادم 14 مارس.

انخفاض درجات الحرارة في المحافظات

كما تتعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بالإضافة إلى محافظات جنوب الوجه البحري وهي الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، مدن القناة، والبحر الأحمر إلى سقوط أمطار بنسبة 40%، مع نشاط لحركة الرياح التي تمتد إلى محافظات جنوب الصعيد.

ويشهد الأربعاء والخميس 16 مارس سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة 40%، على أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على جميع المحافظات حتى القاهرة الكبرى.