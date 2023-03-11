حبس ملك الكبتاجون في الإسماعيلية.. «اتمسك بـ22 ألف قرص مخدر»

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، اليوم السبت، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بكمية كبيرة من الأقراص المخدرة بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وواجهت جهات التحقيق في الإسماعيلية المتهم بالمواد المخدرة التي تم ضبطه بحوزته وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطه علي مدار الأشهر الماضية.

ضبط المتهم بـ 20 الف قرص كبتاجون

ورصد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية نشاط المتهم بعد تاكيد اتجاره في المواد المخدرة.

ونجحت حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط المتهم حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته 20 ألف قرص مخدر لعقار كبتاجون و2000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" ومبلغ مالى من حصيلة البيع.

وأشارت تحريات ضباط مكافحة المخدرات في الإسماعيلية الي أن المتهم ارتبط مع شبكة لشراء وترويج المواد المخدرة، خاصة مخدري الكبتاجون والترامادول وتوزيعه علي صغار التجار داخل نطاق مدينة الاسماعيلية.

محامي: العقوبة قد تصل للمؤبد

وقال محمد حسن محامي، إن عقوبة المتهم بالاتجار في الأقراص المخدرة تصل إلى الحبس المؤبد لما تمثله الجريمة من خطر كبير علي المجتمع في الفترة الحالية

واضاف أن المتهم حال ثبوت اتهامه في قضايا مشابهة فإن محكمة الجنايات تقرر ردعه بأقصي عقوبة طبقا لقانون العقوبات.