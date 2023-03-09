تجديد حبس قاتل صديقه في الإسماعيلية 15 يوما

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بتجديد حبس قاتل صديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتله بسلاح أبيض في مدينة المستقبل، قبل عدة أيام، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة.

واصطحب فريق من النيابة العامة، المتهم إلي مكان ارتكاب الواقعة لتمثيل الجريمة فيما تحفظت جهات التحقيق على السلاح المستخدم في الواقعة، فيما أمرت بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثمان.

بلاغ بالواقعة لمديرية الأمن

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة في مدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير وانتقال رجال الشرطة الي مكان البلاغ.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع إبراهيم السيد محمد 21 عاما مقيم أبوصوير مصابا بطعنة نافذة بالصدر، فور وصوله إلى مجمع الإسماعيلية بسيارة إسعاف، وتم التحفظ على الجثمان.

وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع المشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلاف مادي بينهما، رغم وجود علاقة صداقة بينهما ونجحت ضباط وحدة مباحث أبوصوير في ضبط المتهم بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

محام: العقوبة قد تصل للإعدام

وقال محمد حسن المحامي، إن المتهم بارتكاب الواقعة قد يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام حال تأكيد التحريات والشهود تخطيطه لارتكاب الجريمة خاصة لاحضاره سلاح أبيض لطعن المجني عليه.

وأضاف أن القتل العمد تصل عقوبته إلى الاعدام او الحبس المؤبد مشيراً إلى أن المحاكم تغلظ العقوبات في الجرائم المشابهة لما تمثله من خطورة على المجتمع.