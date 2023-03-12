عاجل.. الإعدام شنقا للمتهم بقتل «محامي كرداسة»

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، معاقبة المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل المجني عليه بنداري حمدي المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة».

إطلاق أعيرة نارية

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق، من كشف ملابسات ما تقدم من قبل عدد من الأهالي إلى قسم شرطة كرداسة، يفيد بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية على المجني عليه بنداري حمدي المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، من قبل أحد الأشخاص، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته حسب تقرير الصفة التشريحية.

وابل من الأعيرة النارية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، بعد أن تم نقل المجني عليه بنداري حمدي إلى أحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، وتبين أنَّ الضحية مُصاب بعدد من الأعيرة النارية في أنحاء جسده، وأن الإصابة التي تلقاها بصدره هي التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات تبين أنَّ المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية»، وراء ارتكاب الواقعة بسبب ظنه أنَّ الضحية تواطأ مع خصومه ضده، في القضية التي كان موكلًا عنه فيها.