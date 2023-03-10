سائق يصيب نفسه بطلق ناري أثناء العبث بسلاح ناري في سوهاج

أصيب سائق بطلق ناري من سلاح خرطوش في مركز طما بمحافظة سوهاج، إثر عبثه بالسلاح بمنزله، وتم نقله لمستشفى طما المركزي لإسعافه.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدار البحث الجنائي، بتلقى إخطار من مأمور مركز شرطة طما بوصول المدعو «محمد ا ت م» سن 22 عامًا، سائق، إلى مستشفى طما المركزي، مصابًا برش خرطوش من سلاح ناري.

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ وبالانتقال وسؤال المصاب أقرر بأنه أثناء تواجده بالمنزل، وحال عبثه بسلاح خرطوش خاصته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته المشار إليها.

تحرير محضر بالواقعة

تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد المصاب وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.