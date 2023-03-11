طالب يصيب نفسه بطلق ناري عن طريق الخطأ في سوهاج

أصيب طالب جامعي في سوهاج بطلق ناري عن طريق الخطأ، إثر عبثه بسلاح ناري كان بحوزته، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بإصابة شخص

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بوصول شخص يدعى «ا ف ا» وشهرته «عبدالله»، 18 عاما، طالب بجامعة سوهاج، ويقيم بناحية أولاد سالم قبلي دائرة المركز، مصابا برش خرطوش بالقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

ضبط السلاح

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب تبين أنه أثناء تواجده بأرضه الزراعية بذات الناحية، وقيامه بالعبث بسلاح خرطوش خاصته، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم ضبط السلاح المستخدم، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الواقعة الثانية خلال 24 ساعة

وتعد تلك الواقعة الثانية خلال 24 ساعة، حيث أصاب سائق في يده بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء عبثه بسلاحه الناري أيضا، في سوهاج.

عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص

وقال أحمد منصور، محام، لـ«الوطن»، إن عقوبة حيازة سلاح ناري دون ترخيص تصل للسجن 3 سنوات.