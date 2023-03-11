طالبات مدرسة بأسيوط ينظمن ممرا شرفيا لمدير ومدرسين بلغوا سن المعاش

نظم طالبات مدرسة القوصية الثانوية التجارية التابعة للإدارة التعليمية بمركز القوصية في محافظة أسيوط، ممرا شرفيا لمدير المدرسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بمناسبة لخروجهم لسن المعاش ورد الجميل لهم بما قدموه خلال خدمة مسيرة العملية التعليمية بالمدرسة.

ممر شرفي لقيادات المدرسة

واستقبلت الطالبات أحمد بهاء الدين، مدير المدرسة ورمضان محمود وعاطف عبدالفضيل وماجد راضي وناهد أحمد وهويدا عبد السميع، الذين بلغوا السن القانوني للخروج للمعاش بحفاوة كبيرة ومرورهم داخل الممر الشرفي الذي نظموه وذلك وسط حضور زملاء العمل الحاليين والسابقين للتعبير عن يوم الوفاء والعرفان لزملائهم علي ما قدموه من حب وكفاح خلال مسيرة العملية التعليمية.

حفل وتوزيع الهدايا التذكارية

وأقيم حفل بالمدرسة لتكريم المدير والمدرسين بحضور أبو المكارم عبدالصابر مدير عام الإدارة التعليمية بمركز القوصية وحشمت حسن مدير التعليم الفني ومحمد علي عيسى مدير التعليم الثانوي وناصر أبو الليل وكيل الإدارة التعليمية وجرى الحفل وسط أجواء تسودها المحبة والأخوة بين الجميع وتبادل الكلمات بين الحضور وتقديم الهدايا التذكارية تعبيراً عن الوفاء والشكر والتقدير لكل من أدى دوره في المدرسة والعملية التعليمية بكل إخلاص وحب.