جهود مكثفة بحثًا عن جثمان طالب ثانوي مات غرقًا بسوهاج لليوم الثاني

تستمر لليوم الثاني على التوالي، جهود فرق الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، فضلًا عن الأهالي للبحث عن جثمان طالب ثانوي لقى مصرعه غرقًا بترعة أسفل كوبري الساحل بطما، منذ صباح أمس الجمعة.

يتجمع الأهالي منذ أمس، للبحث عن الطالب الذي كان يرافق أصدقاءه للسباحة فى الترعة القريبة من المنزل هربا من حرارة الجو، ثم خرج أصدقاؤه من المياه ولم يجدوه معهم، وباءت جهودهم بالبحث عنه بالفشل، وفقًا للمحضر الرسمي للواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير أمن سوهاج، يفيد ورود إخطار من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في مياه الترعة أسفل كوبري الساحل طما.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائى لموقع الحادث، إذ تبين غرق «أحمد. ع. م. ا» 18 عامًا طالب بالمرحلة الثانوية، في مياه ترعة أسفل كوبرى الساحل بطما.

وتم الدفع بوحدة إنقاذ نهري، للبحث عن الجثمان وانتشاله، وتستمر الجهود المكثفة بالبحث حتى الآن، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.