رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ أسوان: وحدات إنقاذ جديدة للبحث عن باقي المفقودين من ضحايا غرق فلوكة

كتب:

رجب آدم
03:45 م | السبت 11 مارس 2023
غرق فلوكة أسوان

غرق فلوكة أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيه وحدات إنقاذ جديدة للمشاركة وتقديم الدعم اللازم في عملية انتشال باقي جثامين ضحايا فلوكة أسوان، بإجمالي 4 مواطنين رجال وطفل، في ظل إمكانياتها التكنولوجية والفنية العالية.

غرق فلوكة في النيل

يأتي ذلك استجابة لمطالب أسر وأهالي المفقودين والذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للغرق منذ الاثنين الماضي في مجرى نهر النيل بسبب غرق الفلوكة التي استقلها 6 أشخاص أمام قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة.

وثمن محافظ أسوان الجهود المبذولة على مدار الأيام الماضية بفرق الإنقاذ التابعة لمديرية أمن أسوان، والتي ساهمت في انتشال 2 من الضحايا، ويتبقى 4 ضحايا جار البحث عنهم.

تقديم الدعم لأسر الضحايا

ووجه المحافظ، مسئولي الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، متمنيا أن يتغمد الشهداء من أبنائهم الضحايا بواسع رحماته وفسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

انتشال الجثة الثانية من ضحايا غرق «فلوكة» بنهر النيل في أسوان

تشكيل غرفة عمليات مفتوحة للبحث عن ضحايا غرق «فلوكة» في نيل أسوان

انتشال جثة طفل من ضحايا غرق «فلوكة» في نيل أسوان

استمرار البحث عن ضحايا غرق «فلوكة» في نيل أسوان.. 6 أشخاص بينهم طفلان

محافظ أسوان: 6 مفقودين في غرق فلوكة بنهر النيل بسبب الرياح السريعة

الإنقاذ النهري يبحث عن جثة عامل سقط من "فلوكة" في نيل نجع حمادي

"أزق الغردقة" قبلة السائحين.. من تصنيع فلوكة إلى مراكب سياحة

توقف 350 فلوكة صيد عن العمل بخليج السويس بعد انتهاء فترة السماح
بقلم رجب آدم