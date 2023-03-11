محافظ أسوان: وحدات إنقاذ جديدة للبحث عن باقي المفقودين من ضحايا غرق فلوكة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيه وحدات إنقاذ جديدة للمشاركة وتقديم الدعم اللازم في عملية انتشال باقي جثامين ضحايا فلوكة أسوان، بإجمالي 4 مواطنين رجال وطفل، في ظل إمكانياتها التكنولوجية والفنية العالية.

غرق فلوكة في النيل

يأتي ذلك استجابة لمطالب أسر وأهالي المفقودين والذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للغرق منذ الاثنين الماضي في مجرى نهر النيل بسبب غرق الفلوكة التي استقلها 6 أشخاص أمام قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة.

وثمن محافظ أسوان الجهود المبذولة على مدار الأيام الماضية بفرق الإنقاذ التابعة لمديرية أمن أسوان، والتي ساهمت في انتشال 2 من الضحايا، ويتبقى 4 ضحايا جار البحث عنهم.

تقديم الدعم لأسر الضحايا

ووجه المحافظ، مسئولي الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، متمنيا أن يتغمد الشهداء من أبنائهم الضحايا بواسع رحماته وفسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.