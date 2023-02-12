انتشار معدات «الصرف الصحي» للتعامل مع مياه الأمطار بكفر الشيخ

انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ في شوارع المدينة لرفع مياه الأمطار، إضافة لرفع مياه الأمطار بعدد من مدن المحافظة، مع استمرار إعلان رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، واللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

انتشار المعدات على مستوى المحافظة

وانتشرت المعدات بجميع المناطق على مستوى المحافظة لسحب المياه، وفرق الصرف الصحي لتسليك بلاعات المطر والصرف، لاستيعاب كمية الأمطار التي تسقط على المحافظة، حفاظا على سيولة الحركة المرورية بالشوارع.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للعاملين بالشركة على التواجد لرفع مياه الأمطار من شوارع وميادين المدن، لتيسير الحركة المرورية على المواطنين، خاصة أمام المدارس والمصالح الحكومية.

انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة

ووجّه «نورالدين» بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أنه كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، كما طالب بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ.

ومن جانبه، أوضح اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدن المحافظة، وجّه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة، وتشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة، لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.