عمال وغطاسو «الصرف الصحي» أبطال مواجهة مياه الأمطار في الشوارع.. مدربون على التحرك السريع

مع بداية موسم الأمطار تزداد الحاجة إلى جهودهم، فهم عن حق جنود مجهولون يعملون على مواجهة موجات الطقس السيئ التى تضرب البلاد بين الحين والآخر، إلى جانب دورهم المهم فى حالات الطوارئ طوال العام، لا يمكن أن يختلف أحد على مشقة عملهم، تراهم ينزلون إلى أعماق «بالوعات» الصرف الصحى التى تزيد على 10 أمتار تحت الأرض يسبحون فى مياه ملوثة، يتنفسون من خلال قناع يحمى الوجه ولكنه لا يحمى العين من رؤية أشياء لا تحلو رؤيتها للكثيرين «مياه الصرف الصحى وتجمعاتها الراكدة».

عمال الصرف الصحى وغطاسو المجارى لهم دور عظيم فى تخفيف معاناة المواطنين المتضررين من الأمطار وما تسفر عنه من أزمات، مهنتهم شاقة بكل ما تحملة الكلمة من معنى، يصارعون من أجل لقمة العيش، يتحدون المخاطر ويتحملون كل شىء فى سبيل إنجاز عملهم، وهو ما جعل شركة مياه الشرب والصرف الصحى تهتم بتقديم العديد من الدورات التدريبية لهم وتضع شروطاً قاسية عند اختيارهم نظراً لطبيعة عملهم التى تحتاج إلى مهارة فى التعامل مع الأعطال فى الأعماق.

أحد الغطاسين: «بحب شغلى وبحس بفخر لما بلاقى ليّا دور مهم فى مساعدة غيرى خصوصاً فى أيام الشتاء»

«الوطن» عايشت عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتى القاهرة والجيزة ورصدت استعدادات مكثفة لمواجهة كل ما هو طارئ، وهنا يأتى دور التخطيط الجيد الذى يتحدث عنه المهندس خالد جاد، مدير عام الأنفاق والمجمعات والتصوير التليفزيونى بالشركة، الذى يؤكد أن الاستعداد لموسم الأمطار يبدأ مع بداية فصل الصيف، حيث يتم دراسة أخطاء الأعوام الماضية التى وقعت خلال الشتاء لتلافى وقوعها مرة أخرى: «بناخد معلومات من الأرصاد علشان نعرف كمية الأمطار وأماكن سقوطها المتوقعة، بندرس الشبكة بتاعتنا علشان نشوف ما يناسب الأمطار سواء كان ده من خلال الاستعانة بماكينات رفع فى حالة الأمطار الغزيرة، أو تجهيز الشبكة نفسها دون الاستعانة بمعدات رفع».

وحسب مدير عام الأنفاق فإن التعامل مع تجمعات المياه يحتاج إلى دراية بالطرق الحديثة التى تتبعها الدول المتقدمة فى تغيير مسار تجمعات الأمطار بعيداً عن أماكن التكدسات حتى يسهل التعامل معها فنياً: «بندرب جميع العاملين على التكنولوجيا الجديدة اللى منها عربية التدوير اللى بتسحب مياه الصرف الصحى وبتدورها داخلها دون الحاجة إلى مياه من مصدر آخر، وبخلاف تكنولوجيا عربية التدوير عندنا كمان معدات متقدمة لمواجهة السيول ومعدات حديثة لرفع المياه من الأعماق».

بناءً على كمية الأمطار يتم تحديد نوع المعدات التى يحتاجها فريق الطوارئ خلال مهمة عمله التى تحتاج فى كثير من الأحيان إلى «غطاس مجارى» قادر على الغوص فى الأعماق لحل المشكلات الفنية التى تظهر وتزداد خلال موسم الأمطار، وهو ما يؤكده المهندس محمد إمام مدير منطقة حلوان والمسئول عن قسم التسليك الميكانيكى بالشركة.

مدير الأنفاق: «هناك شروط خاصة لاختيار الغطاس.. وتدريبات على مستوى عالٍ لحمايته من المخاطر أثناء الغطس»

لا يمكن أن تتم عملية إصلاح الخطوط بدون وجود غطاس قادر على التحرك السريع فى الظروف السيئة، ومن هنا تهتم الشركة بتدريب الغطاسين على الغوص لأعماق سحيقة تحسباً لوجود أعطال لا يمكن للمعدات التعامل معها: «لازم الغطاس يكون حاصل على دبلوم، والهيكل التكوينى الجسمانى بتاعه يكون متناسب مع مهنة الغطس، وكمان لازم يجتاز الاختبارات الطبية التى تحددها اللجنة، وفى حالة القبول بياخد دورة غطس متبدىء لعمق 2 متر، وبعد كده بيتدرب على المنشأ المغلق والعميق والمعتم، وخلال التدريب بيتم الاعتماد على حساسية الأشياء إلى جانب تدريبه على حماية النفس من المياه الملوثة»

الغطاس شاكر سالم كان يستعد للقيام بمهمة شاقة فى شوارع القاهرة تتطلب منه النزول لمسافة 10 أمتار، وهو الأمر الذى اعتاد عليه لكونه تدرب كثيراً على تلك الأعماق فلم يعد يخشاها: «شغال بقالى 4 سنين بعد ما أخدت دورة غطس نزلنا فيها الأعماق كتدريب مبدئى على الشغل تحت سطح الأرض، التدريب بيكون عبارة عن حصص نظرى وعملى وتدريب سباحة وغوص».

قبل نزول «شاكر» إلى «بالوعات» الصرف الصحى لا بد أن يرتدى بدلة مخصصة لهذه النوعية من الأعمال بها «ماسك» خارجى يغطى منطقة الوجه يسمح بالتنفس من خلال الهواء الخارجى فى حالة وجود الغطاس بالقرب من سطح الأرض، أو من خلال «الكومبروسر»، إلى جانب تأمين نزول المعدات التى يحتاجها الغطاس لإصلاح العطل وطريقة خروجه بشكل سريع وآمن فى حالة الطوارئ دون أن تتعرض حياته للخطر: «قبل الغطس لازم السلامة المهنية تطمئن على كل حاجه بما فيها الحبل اللى بستخدمه وأنا نازل».

مواقف صعبة عديدة يتعرض لها الغطاس خلال عمله منها انقطاع تيار الهواء أو تعلقه بأسياخ معلقة فى «البالوعات» بشكل مفاجئ ولكن التدريب الجيد الذى يحصل عليه الغطاس يمنحه القدرة الكبيرة على مواجهة هذه الأمور الطارئة.