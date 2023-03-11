الكاتب الصحفي صلاح مغاوري لقناة القاهرة الإخبارية: يوم الشهيد رسالة أن مصر لا تنسى أبناءها

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاحتفال بيوم الشهيد رسالة بأن مصر لم ولن تنسى أبناءها، موضحًا أن المسألة لا تقتصر فحسب على تخليد ذكرى هؤلاء الأبطال وإنما التأكيد على أنهم ضحوا بأرواحهم وهي أثمن ما يمتلكون في سبيل هذه الأرض الطيبة وهي بمثابة إحياء للمعاني النبيلة.

القضاء على الإرهاب

وأكد «مغاوري»، خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أنه علينا جميعًا كمصريين أن نحافظ على بلدنا، وأن يكون لدينا وعي بالمخططات التي تحاك ضدنا من قبل قوى الشر ومن يرغبون في عودتنا إلى العصور الظلامية، من خلال الجيش والشرطة إلى جانب أبناء الوطن، مشيدًا بأبناء سيناء الذين واجهوا الإرهاب وساعدوا في القضاء على الإرهاب، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا حريص على إرسال هذه الرسالة في جميع الفعاليات، بجانب تصميم الدولة على أن تكون مصر واحة الأمن والأمان في المنطقة والمضي قدمًا في استئصال الإرهاب من جذوره.

استقبال وتكريم أسر الشهداء والمحاربين

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 9 مارس من كل عام على تكريم أسر الشهداء، تأكيدًا على أنهم سيظلون في القلب والعقل دائما تخليدا لبطولاتهم والتضحية بدمائهم التي ارتوت بها أرض الوطن وأن مصر لم ولن تتخلى عن دعمهم، وتقوم القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بإحياء يوم الشهيد، من خلال استقبال وتكريم أسر الشهداء والمحاربين القدامى ببطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن، كما يحرص رئيس الجمهورية المصري ووزير الدفاع على إحياء هذا اليوم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة