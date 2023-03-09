كاتب صحفي لقناة الحياة: تأثرت بشدة باحتفالية يوم الشهيد.. الموقف يدعو للفخر

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إنه تأثر وبشدة مما حدث في احتفالية يوم الشهيد، والتي أقيمت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا: «أنا شخصيا اتأثرت جدا، ومن الصبح بتابع، والموقف بيدعوا للفخر أننا في مصر بنقدم كل النماذج العظيمة دي».

زين الدين: الله حمى مصر في الكثير من المواقف

وأضاف «زين الدين»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الله سبحانه وتعالي حمى مصر في الكثير من الأوقات والمواقف والأزمات الصعبة التي عبرت بها مصر.

واستطرد: «أنا بوجه الشكر لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، إدارة عظيمة أنتجت اليوم مشاعر إنسانية كل المصريين كانوا في أشد الحاجة إليها، ولحد اللحظة عندي مشاعر فياضة بشكل غير طبيعي مما شاهدته في احتفالية يوم الشهيد والتي أقيمت صباح اليوم».