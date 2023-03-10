خبير آمني: يوم الشهيد فرصة لتوجيه رسالة شكر لأسر الشهداء والمصابين

وجّه اللواء إيهاب يوسف الخبير الأمني تحية تقدير لأرواح الشهداء، ورجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية شعب مصر وأمنها واستقرارها، لافتًا إلى أن يوم الشهيد هو يوم مهم جدًا في السجلات العسكرية، إذ أن الفرد المنتمي للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية يسعى لحماية أرض الوطن بدمه وروحه وحياته فله كل التقدير والاحترام.

خبير أمني: المصريون يقدرون من يقدم التضحية لوطنهم

وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أن الشعب المصري يقدم كل التقدير والاحترام لكل من يقدم تضحية من أجل الوطن على مدار تاريخه، مشيرًا إلى أن يوم الشهيد من كل عام هو فرصة لتوجيه الشعب المصري رسالة لأسر الشهداء والمصابين التحية للشهداء والمصابين لما يقومون به من حماية الجبهة الداخلية وحفظ كرامة الشعب المصري.

الاحتفال بيوم الشهيد يستهدف رفع الروح المعنوية للشباب

وأوضح الخبير الأمني أن الشباب المصري بصفة عامة الذي ينتمي للدولة والمصرية والشباب الذي يتقدم للانضمام للكليات العسكرية بصفة خاصة والعاملين بالمؤسسات الأمنية تزيد مثل هذه الاحتفاليات من روحهم المعنوية، كونه يشعر أن الدولة تقدر حجم التضحيات والبطولة، وتكرم الدولة لأجله أسرته.