سياسيون: احتفالية يوم الشهيد أقل ما يُقدَّم لأسر الشهداء.. والسيسي حرص على تسجيل كلمة للتاريخ

أكد سياسيون ورؤساء أحزاب أن احتفالية «يوم الشهيد» أقل ما يقدَّم لأسر الشهداء، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص على تسجيل كلمة للتاريخ.

سعيد: مصر تشهد حركة تنمية شاملة.. والشهابي: دموع ذويهم غالية

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسى، عضو مجلس الشيوخ، إنه يتفق مع حديث الرئيس أمس، خلال احتفالية يوم الشهيد فيما يخص حرب مصر الطويلة مع الإرهاب، بأنه لا يجوز أن يأخذ أحد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وحدها قياساً على نجاح الدولة، وننسى القطاعات الأخرى، وعلى رأسها انتصار مصر فى حربها على الإرهاب، التى استنزفت الكثير من أرواح أولادنا فى سبيل الحفاظ على أمن البلد. وأضاف لـ«الوطن»، أنه على مدار الـ8 سنوات شهدت مصر الكثير من عمليات التنمية فى مختلف القطاعات حتى إذا لم يتم الحصول على الاستفادة القصوى من هذه المشاريع، ولكنها دليل على اتجاه مصر نحو تنمية لم تشهدها منذ فترة طويلة، وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسى فى حديثه أمس، عن حرب مصر مع الإرهاب ونجاحها فيها، ومشروعات التنمية المختلفة، فضلاً عن نجاحات يجب أن نسلط الضوء عليها، فى مثل هذه المناسبات.

وأضاف المفكر السياسى أن يوم الشهيد واحتفالنا به أقل ما يمكن أن نقدمه للشهداء وأسرهم التى فقدت جزءاً لا يتجزأ منها، سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، لذلك يجب علينا أن نتذكرهم دائماً ونسرد قصص التضحيات والبسالة التى سوف تبقى دائماً نبراساً يذكّرنا بحربنا الطويلة مع الإرهاب وانتصرنا عليه.

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، أن احتفالية الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد كانت مؤثرة جداً، وانسابت الدموع الغالية غزيرة، فى أثناء تكريم الرئيس لأسر الشهداء وطريقة استقباله لهم وترحيبهم به، وكلمات الأم أو الأب أو الابن الطفل، من على منصة الاحتفال بعد تكريم الرئيس لهم، وكانت كلماتهم تنطق بالوطنية وحب الوطن والاستعداد لتقديم أى تضحية من أجل أن تبقى راية الوطن عالية وينتصر على أعدائه.

وأشار «الشهابى» إلى كلمات مؤثرة قالتها والدة أحد الشهداء، عندما قالت: «قدمت شهيدين وأنا مستعدة للشهادة.. شرف لينا.. وده كرم من عند ربنا إنه كرّمنا بالشهادة.. الدنيا مش مستاهلة.. أهم حاجة ولادنا نالوا الشهادة وكرّمونا فى الدنيا وفى الآخر».

وتابع «الشهابى» أنه لفت نظره هذا الحنين الصادق والود الحقيقى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع أسر الشهداء المكرّمين وحرص فيها على التقاط صور تذكارية مع أسر الشهداء، وتعليقاً على كلمة الرئيس فى الاحتفالية، قال «الشهابى» إن الرئيس كان حريصاً على أن يسجل للتاريخ تفاصيل ما كان شريكاً فيه قبل أحداث يناير 2011. وأشار إلى ما صرح به الرئيس السيسى من تكلفة الحرب على الإرهاب وإعلانه أن تكلفتها كانت كبيرة جداً وصلت إلى مليار جنيه كل شهر وعلى مدى 90 شهراً بخلاف دماء الشهداء والمصابين، مضيفاً أن الاحتفالية كانت رائعة وعلى مستوى المناسبة العظيمة يوم الشهيد.

بدر الدين: الاحتفال يسهم في توطيد التواصل بين الأجيال

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن احتفالية الشهيد، اليوم، هى مناشدة مهمة ذات قيمة عظيمة ومناسبة وطنية يجب أن يحتفل الوطن كله بها، لأن الشهداء لهم دور كبير فى رسم تاريخ وإنجازات الوطن، إذ إن التضحية التى قدموها كانت مقابل أن يبقى الوطن فى أمن وسلام. وأضاف «بدر الدين» أن كلمة الرئيس السيسى فى الاحتفالية أشارت إلى العديد من النقاط المهمة، ومنها انتصارنا فى حربنا على الإرهاب التى لم تكن تتم دون جنودنا وشهدائنا، لأن بسبب التضحيات التى قاموا بها تجنبنا حرباً أهلية كانت على وشك الحدوث، وشدد على أن أهمية هذا الاحتفال تكمن فى توطيد التواصل بين الأجيال وبعضها البعض، لأن هناك أجيالاً قادمة لم تعاصر هذه الأحداث، لذلك يجب توعيتهم بها.