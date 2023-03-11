طقس الإسكندرية.. آخر أيام اعتدال درجات الحرارة غدا قبل نوة الحسوم

يشهد طقس الإسكندرية غدا استمرار اعتدال درجات الحرارة غدا قبل بدء الأجواء العصيبة مع نوة الحسوم بعد غد الإثنين، فيعد طقس الأحد آخر أيام درجات الحرارة المعتدلة التي تشكل فرصة مميزة للمواطنين للتواجد على شواطئ عروس البحر الابيض المتوسط من أجل الاستجمام وممارسة الرياضة، أو إنهاء التزاماتهم الضرورية قبل تقلبات الطقس.

درجات الحرارة غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الأحد، يشهد تحسنا نسبيا مع غياب احتمالية سقوط أمطار، وتسجيل درجات الحرارة التالي العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك يأتي كآخر أيام اعتدال طقس الإسكندرية قبل الأجواء الباردة التي ستضرب كافة الانحاء حيث ستكون الأجواء شديدة الصعوبة بعد غد الإثنين.

تقلبات طقس الإسكندرية بعد غد

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنه اعتباراً من مساء يوم الإثنين 13 مارس 2023 يشهد طقس الإسكندرية بداية الأجواء الصعبة لنوة الحسوم التي تعد النوة قبل الأخيرة في الخريطة الزمنية لنوات الشتاء 2023.

ويشهد طقس الإسكندرية خلال تلك النوة عودة الأمطار الغزيرة بنسبة 70%.