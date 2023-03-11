توعية دينية لرواد مساجد الكوامل بسوهاج احتفالا باليوم العالمي للمياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم، عدد من لقاءات التوعية الدينية بمساجد قرية الكوامل قبلي بمركز المنشاة، ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية المصلين برسائل التوعية المائية، وفقا للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

فعاليات الأسبوع المائي بسوهاج

وأوضح أن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية، بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة، والاتحاد العام للكشافة والري والصحة وجهاز شئون البيئة.

توعية عقب صلاة العصر

وقالت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، إنه تحت شعار كل نقطة بتفرق، تم اليوم تنفيذ عدد من اللقاءات الدينية بمساجد القرية المستهدفة، عقب صلاة العصر لتوعية المصلين، وكذلك ندوة توعوية بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف بمركز شباب الكوامل قبلي، لتعريف المشاركين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، وأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك.

ومن الجدير بالذكر، أن فعاليات الحملة وتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية، بمشاركة قادة الرأى، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بمركز الشباب.