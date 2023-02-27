بداية التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب بإحدى قرى سوهاج بتكلفة 65 مليون جنيه

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، خلال بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية الأحايوة شرق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بتكلفة إجمالية بلغت 65 مليون جنيه، بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

المحطة تخدم 44 ألف نسمة

واستمع محافظ سوهاج الإقليم إلى شرح مفصل عن محطة المياه، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية، وتخدم 44 ألف نسمة بقريتي «الأحايوة شرق، والكولة»، وتضم المحطة "مأخذ، ومبنى المرشحات، وخزان أرضي، وعنبر الطلمبات المرشحة، وعنبر الشبة والكلور، ومعمل المحطة ".

وأشاد بالمستوى المتميز للمحطة على مستوى الإنشاءات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، مؤكدا أن محافظ سوهاج تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

تغيير واقف الريف

وعبر أهالي القرية عن سعادتهم بالمحطة الجديدة، التي ساهمت في توفير كوب مياه نظيف لهم، موجهين الشكر لى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرة حياة كريمة، وما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع، ساهمت في تغيير واقف الريف بقرى سوهاج.