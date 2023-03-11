محافظ الإسكندرية يوجه بتذليل معوقات إنشاء فرع نادي الاتحاد بسموحة

اجتمع اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، بحضور جاسر شمس المدير التنفيذي لبحث، إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص المرحلة الثانية لمشروع فرع نادي الاتحاد السكندري بمنطقة سموحة.

وقدم مصيلحي شكره وتقديره إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي أصدر توجيهاته بحل جميع المعوقات التي تواجه هذا المشروع، وبدء الأعمال فوراً خلال شهر مارس.

أهمية فرع نادي الاتحاد السكندري بمنطقة سموحة

وقال مصيلحي في بيان اليوم، أنه قد أوضح للمحافظ الأهمية الكبيرة لمشروع استكمال منشآت فرع نادي الاتحاد السكندري بسموحة، الذي يأتي في مقدمة اهتمامات مجلس إدارة النادي، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة موارد زعيم الثغر وإضافة منشآت رياضية ستكون بمثابة نقلة كبيرة للمنشآت الرياضية بنادي الاتحاد السكندري لتُلبي جميع احتياجات و متطلبات فرق النادي وأعضائه.

مصيلحي: المحافظ يبذل الجهود لدعم نادي الاتحاد السكندري

أشاد مصيلحي رئيس النادي بالمجهودات الكبيرة التي يبذُلها المحافظ منذ توليه قيادة المحافظة للنهوض بها، وأثني كثيراً على موقف المحافظ في هذ الملف ، مؤكداً على الدعم والمساندة الدائمة من جانب المحافظ لنادي الاتحاد السكندري صاحب الشعبية والجماهيرية الكبيرة داخل المحافظة مُتمنياً كل التوفيق له خلال المرحلة المقبلة.