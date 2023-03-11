إحالة 4 قيادات بمستشفى السويس العام ومسؤولي شركة الأمن والنظافة للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، عدداً من قيادات المستشفى العام للتحقيق بسبب الإهمال فس القيام بأعمالهم الإشرافية المسندة إليهم.

إحالة المدير المناوب والمدير الإداري للتحقيق

تضمنت قائمة المحالين للتحقيق من قيادات المستشفى بقرار من وكيل وزارة الصحة بالسويس، خلال جولته المفاجئة التي أجراها اليوم السبت، المدير المناوب للمستشفى، والمدير الإداري، ورئيس قسم الباطنة، ومشرف التمريض بالطوارئ والباطنة.

إحالة مسؤولي شركة الأمن والنظافة للتحقيق

وأحال وكيل الصحة، مسؤولي شركة الأمن والنظافة بمستشفى السويس العام، وطالب الحفناوي أن يكون التحقيق عاجلاً، بسبب إهمالهم وتقصيرهم في الإشراف والمتابعة لأقسام الطوارئ بالستشفى.

وكان الحفناوى قد أحال عددا من العاملين فى مستشفى العبور إلى التحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل وعدم قيامهم بالدور المنوط بهم في تقديم خدمة طبية مناسبة لأهالي السويس.

وأوضح بيان لمديرية الصحة بالسويس، أن الجولات المفاجئة، تأتي تنفيذاً لتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالمتابعة الميدانية لجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية والصحية بالمحافظة للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل وتواجد شركتي الأمن والنظافة.