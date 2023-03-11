صورة جديدة من كواليس مسلسل «سرة الباتع» لحسين فهمي وخالد الصاوي

كشف الفنان حسين فهمي، عن صورة جديدة من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني«سرة الباتع»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وظهر خلال الصورة الفنان خالد الصاوي بجلباب بيضاء ملطخة بالدماء، وبجواره أحمد السعدني أيضا بجلباب، ومعه المخرج خالد يوسف وحسين فهمي.

وعقب حسين فهمي على الصورة، قائلا: «كواليس تصوير مسلسل سره الباتع رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والنجوم أحمد السعدني وخالد الصاوي، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، تأليف وإخراج خالد يوسف إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي».

مسلسل «سره الباتع»

مسلسل «سره الباتع» يضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي.