تفاصيل أغنية أحمد أمين خلال أحداث مسلسل الصفارة في رمضان 2023

علمت «الوطن» أن الفنان أحمد أمين سيشدو في مسلسل الصفارة بأكثر من أغنية خلال أحداث المسلسل المقرر عرضه عبر قناة «دي إم سي» حصريا داخل مصر.

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين

مسلسل الصفارة يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين في الدراما التلفزيونية الرمضانية، ويشاركه عدد من الوجوه الشابة ويدور في إطار كوميدي.

من المقرر ان تتضمن حلقات الوسط من المسلسل اغنية من كلمات تامر حسين سيتم توظيفها مع أحداث المسلسل الذي يقوم بطولته كلا من أحمد أمين ومايا أسامة أحدي متسابقات برنامج الدوم، كما يضم المسلسل طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة

مسلسل الصفارة من إنتاج ميديا هاب

تدور قصة مسلسل الصفارة حول دور مرشد سياحي يدعى فؤاد، يسرق صفارة أثرية تاريخية من سيوة ترجعه للماضي 3 دقائق يغير في هذه الدقائق الأحداث التي يرغب في تغييرها ثم يعود مره أخرى للحاضر، وهو من إخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.