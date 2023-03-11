وزير التموين: افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي ‏بمدينة نصر الأسبوع الجاري

يفتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر، على أن يتم فتحه للجمهور في اليوم التالي للافتتاح مباشرةً.

وصول عدد الشركات إلى 400

وفي ضوء متابعة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لاستعدادات ما قبل الافتتاح، تلقى تقريرًا من ‏الاتحاد العام للغرف التجارية والشركة المنظمة لمعرض أهلا ‏رمضان، وأفاد التقرير بأن عدد الشركات والعارضين يصل إلى 400 شركة وعارض ومورد ومنتج.

وأضاف التقرير ‏الوارد إلى الوزير، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بكل ‏شركاتها «الزيوت والمطاحن وشركتي الجملة العامة ‏والمصرية وشركة قها وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية»، ‏وغيرها من الشركات العاملة في إنتاج السلع الغذائية.

المعرض ممتد حتى 21 مارس

وصرح ‏المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين أحمد كمال، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز معرض أهلا رمضان ‏الرئيسي، مشيرًا إلى أن المعرض ممتد بعد افتتاحه حتى 21 مارس 2023 بتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة، مشيرًا إلى أن سوبر ‏ماركت أهلًا رمضان يأتي ضمن 455 شادر ومعرض تم افتتاحها ‏بعد توجيهات الرئيس بالتوسع في انتشار المعارض، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وركن بكل سلسلة ‏تجارية، مؤكدا أن سوبر ماركت أهلا رمضان يوفر كل ‏الاحتياجات الغذائية من السلع الأساسية والرمضانية أيضا ‏بسعر التكلفة.‏