تعرف على دور الفنان إسلام جمال في مسلسل الكتبية 101 بطولة آسر ياسين

كشف الفنان إسلام جمال، عن شخصيته التي يجسدها خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل الكتيبة 101، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر إسلام جمال، البوستر الدعائي لشخصيته، إذ ظهر وهو يرتدي بدلة شرطة، وعقب: مسلسل الكتيبة 101 النقيب إسلام الحازم فوزي، إنتاج: سينرچي - تامر مرسي، منتج فني، أحمد أبو الفتوح، يحيى ممدوح مدير تصوير، محمد مختار، ميخا إخراج محمد سلامة.

مسلسل الكتيبة

مسلسل الكتيبة 101 يضم عددا كبيرا من الفنانين، منهم آسر ياسين وعمرو يوسف ووفاء عامر وفتحي عبد الوهاب ومحمود عبد المغني وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.