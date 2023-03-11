تقديم الرعاية الصحية لـ1415 مواطنا في قافلة طبية شرق الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية وهو ما نتج عن تقديم الرعاية الصحية لعدد1415 مواطنا شرق الإسكندرية.

الرعاية الصحية لـ1000 مواطن في حي المنتزه أول

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة أول تحت إشراف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحي، بعمل قوافل متكاملة على مدار 3 أيام استهدفت: عزب محسن 8 وعزبة ميرزا والزوايدة، وأسفرت عن الكشف الطبي وتقديم الرعاية الصحية المجانية لنحو 1000حالة مرضية فضلا عن صرف أدوية مجانية، كما تم حصر نحو «225» سيدة لإصدار رقم قومي لهن بالمجان، وحصر«60» دارس لفصول محو أمية، وعلي هامش القوافل تم عمل دعاية وإعلان عن مبادرات مشروعك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، وتقديم الندوات التوعوية الإجتماعية والطبية.

الرعاية الصحية لـ415 مواطنا في حي المنتزه ثان

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإقامة قافلة بمنطقة المنتزة الطبية بمقر جمعية خليك ايجابي بشارع الحسن والحسين بمتفرعات شارع المعهد الديني، وو لقد تنوعت التخصصات والخدمات الطبية المقدمة لأهالي العزبة، بإجمالي 415 مواطنا بواقع 50 حالة تنظيم الأسرة، و80 باطنة، و100 أطفال ، بالإضافة إلى 60 أمراض نساء، و27 متابعة حمل، و80 عظام، وفي إطار المبادرة الداعية للكشف المبكر علي الثدي تم الكشف على 18 حالة، و لقد تم تقديم الأدوية للحالات المريضة، كما أقيمت معارض منتجات الهاند ميد.

وفي حي شرق، صرح اللواء أحمد حبيب رئيس الحي، أن الجهات المعنية بالحي شاركت مع منطقة شرق الطبية في القافلة الطبية، والتي أقيمت فعالياتها في الفترة من 3 حتى 8 مارس ، وشملت تنظيم الأسرة وكشف باطن وأطفال ومبادرات المرأة ومبادرة الاعتلال الكلوي، بمناطق عزبة سكينة ورابعة الناصرية وجانوتي والقلعة وغبريال.

وأضاف أنه في السياق ذاته تم إقامة عدة ندوات تثقيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار أيام الحملة لتوعية الأهالي وتنمية وعي الأهالي للاهتمام بالنشء وكيفية استقبال شهر رمضان الكريم، فضلا عن توزيع هدايا على الأطفال المتواجدة.

وشهدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب ويرافقها عادل حسين مدير تعليم غرب فعاليات الحملة التنشيطية لخدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية (حقك تنظمي ) بنطاق الحي، وذلك ببشاير الخير 3 أمام مسجد الحق المبين، هذا وقد اشتملت الحملات التي تم تنظيمها علي وجود عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة مجانية وكشف أمراض النساء والأطفال وأمراض مزمنة.

يذكر بأنه يتم تواجد سيارات الكشف المتنقلة لعيادة تنظيم الأسرة ببشاير الخير 3، 5 لمده 3 أيام في الأسبوع وبصفة منتظمة.