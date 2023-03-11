وزارة التموين تعلن تفاصيل سوبر ماركت أهلا رمضان 2023: تخفيضات كبيرة
كتب:
وفاء الصعيدي
07:57 م | السبت 11 مارس 2023
وزير التموين
أعلنت وزارة التموين، التفاصيل الكاملة لافتتاح سوبر ماركت أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر، موضحة أنه سيتم افتتاحه رسمياً هذا الأسبوع وأمام الجمهور فى اليوم التالى للافتتاح الرسمي، في ضوء متابعة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية للتحضيرات التي تتم قبل افتتاح معرض سوبر ماركت «أهلا رمضان» الرئيسي بمدينة نصر والذي سوف يتم افتتاحه رسمياً بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى هذا الأسبوع على أن يتم فتحه للجمهور في اليوم التالى مباشرةً.
تفاصيل سوبر ماركت أهلا رمضان 2023
وتلقى الدكتور علي المصيلحي، تقريرا من الاتحاد العام للغرف التجارية والشركة المنظمة لمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان، يفيد بأن عدد الشركات والعارضين يصل إلى نحو 400 شركة وعارض ومورد ومنتج.
وأضاف التقرير الوارد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بكل شركاتها، الزيوت، والمطاحن، وشركتي الجملة العامة والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وغيرها من الشركات العاملة في انتاج السلع الغذائية.
تخفيضات سوبر ماركت أهلا رمضان
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه يتم وضع اللمسات الاخيرة لتجهيز معرض سوبر ماركت أهلا رمضان الرئيسي، مشيراً إلى أن المعرض ممتد بعد افتتاحه حتى 21 / 3 / 2023 بتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة، مشيرا إلى أن سوبر ماركت اهلا رمضان يأتي ضمن 455 شادرا، ضمن التوجيهات الخاصة بانتشار معارض أهلا رمضان، بالاضافة الى المجمعات الاستهلاكية، وركن بكل سلسلة تجارية.
وأكد أن سوبر ماركت أهلا رمضان سيوفر كل الاحتياجات الغذائية من السلع الأساسية والسلع الرمضانية أيضا بسعر التكلفة.