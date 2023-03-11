وزارة التموين تعلن تفاصيل سوبر ‏ماركت أهلا رمضان 2023: تخفيضات كبيرة

أعلنت وزارة التموين، التفاصيل الكاملة لافتتاح سوبر ماركت أهلا رمضان الرئيسي ‏بمدينة نصر، موضحة أنه سيتم افتتاحه رسمياً هذا الأسبوع وأمام الجمهور فى اليوم التالى للافتتاح الرسمي، في ضوء متابعة الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية للتحضيرات التي تتم قبل افتتاح معرض سوبر ‏ماركت «أهلا رمضان» الرئيسي بمدينة نصر والذي سوف يتم افتتاحه ‏رسمياً بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى هذا الأسبوع على أن يتم فتحه للجمهور في اليوم التالى مباشرةً.

تفاصيل سوبر ‏ماركت أهلا رمضان 2023

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، تقريرا من ‏الاتحاد العام للغرف التجارية والشركة المنظمة لمعرض سوبر ماركت أهلا ‏رمضان، يفيد بأن عدد الشركات والعارضين يصل إلى نحو 400 شركة وعارض ومورد ومنتج.

وأضاف التقرير ‏الوارد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بكل ‏شركاتها، الزيوت، والمطاحن، وشركتي الجملة العامة ‏والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ‏وغيرها من الشركات العاملة في انتاج السلع الغذائية.

تخفيضات سوبر ‏ماركت أهلا رمضان

وصرح أحمد كمال، ‏المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه يتم وضع اللمسات الاخيرة لتجهيز معرض سوبر ماركت أهلا رمضان ‏الرئيسي، مشيراً إلى أن المعرض ممتد بعد افتتاحه حتى 21 / 3 / ‏‏2023 بتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة، مشيرا إلى أن سوبر ‏ماركت اهلا رمضان يأتي ضمن 455 شادرا، ضمن التوجيهات الخاصة بانتشار معارض أهلا ‏رمضان، بالاضافة الى المجمعات الاستهلاكية، وركن بكل سلسلة ‏تجارية.

وأكد أن سوبر ماركت أهلا رمضان سيوفر كل ‏الاحتياجات الغذائية من السلع الأساسية والسلع الرمضانية أيضا بسعر التكلفة.‏