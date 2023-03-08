إقبال على شراء كوبونات الخير من المجمعات الاستهلاكية.. تُوزع للمستحقين

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد بإقبال المواطنين على شراء كوبونات الخير المتاحة حاليا للشراء من جميع فروع المجمعات الاستهلاكية بفئات مالية متعددة.

كوبونات الخير في المجمعات الاستهلاكية

وأفاد تقرير الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن كوبونات الخير متاح شراؤها بأي كمية من فروع المجمعات الاستهلاكية، إذ تبدأ الكوبونات من الفئات التالية:

** كوبون فئة 50 جنيها.

** كوبون فئة 100 جنيه.

** كوبون فئة 150 جنبها.

** كوبون فئة 200 جنيه.

** كوبون فئة 250 جنيها.

** كوبون فئة 300 جنيه.

توزيع الكوبونات على الأسر المستحقة

وأكدت وزارة التموين، أنه يمكن للمواطن شراء أي عدد ‏من كوبونات الخير، والتي تمنح من قبل المواطنين الذين قاموا بشرائها من المجمعات إلى الأسر المستحقة لصرفها في صورة سلع من فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة التابعة لشركات الجملة أو من معارض أهلا ‏رمضان التى تتواجد بها الشركات التابعة لوزارة التموين.

توافر السلع الرمضانية في المجمعات الاستهلاكية

وأشارت الوزارة، إلى أن مستلزمات رمضان متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، البلح يبدأ من 18 جنيها، وقمر الدين بـ45 جنيها ‏والبلح النصف جاف بـ28 جنيها، وجوز الهند من 68 جنيها.